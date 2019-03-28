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В Ростовской области приговорили мужчину, до смерти забившего своего 10-месячного сына

В Ростовской области приговорили мужчину, до смерти забившего своего 10-месячного сына
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, до смерти забившему своего 10-месячного сына.

Напомним, 33-летний житель Белокалитвинского района в марте 2018 года находился у себя дома в посёлке Косово. Известно, что мужчина был пьян. В какой-то момент его маленький сын начал плакать. Отца это очень раздражало, и он стал безжалостно бить его кулаками по голове и туловищу. От полученных травм малыш скончался на месте.

Выяснилось, что ранее, в январе 2018 года, мужчина кочергой избил свою жену. Она получила перелом локтевой кости со смещением отломков.

- Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека и не повлёкшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Суд назначил ему наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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