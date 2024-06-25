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В Ростовской области женщина погибла после падения в канал реки

В Ростовской области женщина погибла после падения в канал реки
В Ростовской области 58-летняя женщина погибла после падения в подходной канал реки Сухой Донец. Трагедия случилась 24 июня в поселке Усть-Донецком.

По информации издания DonDay, местной жительнице стало плохо, и она упала в воду в районе местного порта. Очевидцы поспешили к ней на помощь. Неравнодушные люди вытащили ее на сушу.

Спустя время на вызов приехали сотрудники экстренных служб. К тому моменту женщина была мертва. Причина смерти будет установлена после экспертизы.
Фото: Гугл.Карты
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