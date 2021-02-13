В Ростовской области женщина едва не погибла, упав с многоэтажки
В Азове женщина чудом выжила после падения с высоты 5-го этажа. Происшествие случилось на улице Макаровского утром 14 февраля.
Очевидцы, проходившие мимо дома № 25, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медработники госпитализировали пострадавшую.
По информации местной ЦГБ, женщину доставили в тяжелом состоянии. Пациентка находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. О травмах и причине падения пострадавшей пока не известно.