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В Ростовской области женщина едва не погибла, упав с многоэтажки

В Ростовской области женщина едва не погибла, упав с многоэтажки
В Азове женщина чудом выжила после падения с высоты 5-го этажа. Происшествие случилось на улице Макаровского утром 14 февраля.

Очевидцы, проходившие мимо дома № 25, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медработники госпитализировали пострадавшую.

По информации местной ЦГБ, женщину доставили в тяжелом состоянии. Пациентка находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. О травмах и причине падения пострадавшей пока не известно.

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