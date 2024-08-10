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В Ростовской области женщина погибла под колесами авто

В Ростовской области женщина погибла под колесами авто
В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил женщину. ДТП случилось 10 августа около 06:30 в городе Батайске.

Этим утром 19-летний парень ехал на «Ладе Приоре» по улице Куйбышева. В районе дома № 5 он сбил пешехода на «зебре». Женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора. Судя по фото машины, горожанку от мощного удара отбросило на лобовое стекло.

По информации УГИБДД по Ростовской области, женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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