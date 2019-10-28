В Ростовской области вынесли приговор мужчине, избившему до смерти пенсионерку-инвалида



В Ростовской области осудили мужчину, жестоко убившего пожилую женщину. Азовский районный суд приговорил его к тюремному сроку.

Михаил О. и 80-летняя пенсионерка проживали в одном доме. Он часто напивался и из-за этого постоянно ссорился с женщиной. Она была инвалидом второй группы, не могла самостоятельно передвигаться. К тому же незадолго до трагедии она сломала руку.



В тот злополучный день они снова стали ругаться из-за того, что Михаил выпивал. Он взбесился и набросился на беспомощную старушку. Мужчина избил её, а затем стал наносить ей удары ножом и фрагментом металлической стенки кровати.



От полученных травм груди и головы женщина скончалась на месте. Оставив её лежать, подсудимый пошёл спать. Наутро к нему приехали сотрудники полиции.



В отношении Михаила возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с особой жестокостью в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Азовский районный суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.