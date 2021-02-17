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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, избившему до смерти знакомую

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, избившему до смерти знакомую
Красносулинский районный суд Ростовской области вынес приговор 35-летнему мужчине. Николай Ф. обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Происшествие случилось в октябре 2020 года в СТ «Красная Заря» в городе Красный Сулин.

По версии следствия, в тот вечер пьяный мужчина был у своей знакомой. Через некоторое время они начали ссориться. Когда слов уже не хватало, разъяренный Николай пустил в ход кулаки и жестоко избил женщину. От многочисленных травм 30-летняя пострадавшая скончалась на месте.

- Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Приговор в законную в силу пока не вступил.

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