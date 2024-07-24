Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области возле рынка «Классик» сбили женщину

В Ростовской области возле рынка «Классик» сбили женщину
В Ростовской области сбили перебегающую дорогу женщину. ДТП случилось в Аксае, возле рынка «Классик», 24 июля.

В интернете очевидцы поделились кадрами аварии. Сбитая женщина лежит на асфальте, а рядом стоит аварийный знак.

Как сообщили очевидцы, пострадавшая хотела перебежать дорогу в неположенном месте. Женщина не заметила приближающийся автомобиль. А водитель из-за неожиданности не успел вовремя затормозить. В результате горожанка попала под колеса машины.

Женщина осталась жива, но не смогла встать на ноги. Однако в УГИБДД сообщают, что в аварии пострадал только автомобиль. Машина получила механические повреждения.

Вероятно, горожанка поняла, что она пострадала из-за своей оплошности, и не стала писать заявление.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.