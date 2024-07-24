В Ростовской области возле рынка «Классик» сбили женщину

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В Ростовской области сбили перебегающую дорогу женщину. ДТП случилось в Аксае, возле рынка «Классик», 24 июля.В интернете очевидцы поделились кадрами аварии. Сбитая женщина лежит на асфальте, а рядом стоит аварийный знак.Как сообщили очевидцы, пострадавшая хотела перебежать дорогу в неположенном месте. Женщина не заметила приближающийся автомобиль. А водитель из-за неожиданности не успел вовремя затормозить. В результате горожанка попала под колеса машины.Женщина осталась жива, но не смогла встать на ноги. Однако в УГИБДД сообщают, что в аварии пострадал только автомобиль. Машина получила механические повреждения.Вероятно, горожанка поняла, что она пострадала из-за своей оплошности, и не стала писать заявление.