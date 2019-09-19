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В Ростовской области водитель внедорожника сбил девушку-пешехода

В Ростовской области водитель внедорожника сбил девушку-пешехода
Девушка-пешеход получила травмы, попав под колеса внедорожника в Новочеркасске. ДТП случилось 20 сентября на проспекте Платовском.

По предварительной информации, девушка перебегала дорогу. Водитель автомобиля «Тойота Рав 4», который двигался в сторону Азовского рынка, не увидел пешехода и сбил ее. В результате ДТП девушка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу Новочеркасска.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 10 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

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