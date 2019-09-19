В Ростовской области водитель внедорожника сбил девушку-пешехода



Девушка-пешеход получила травмы, попав под колеса внедорожника в Новочеркасске. ДТП случилось 20 сентября на проспекте Платовском.



По предварительной информации, девушка перебегала дорогу. Водитель автомобиля «Тойота Рав 4», который двигался в сторону Азовского рынка, не увидел пешехода и сбил ее. В результате ДТП девушка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу Новочеркасска.



Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 10 метрах от регулируемого пешеходного перехода.