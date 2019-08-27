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Автоледи пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону

Автоледи пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону
Женщина-водитель получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове-на-Дону. Авария случилась на проспекте 40-летия Победы около 15 часов 20 августа.

За рулём «Хёндай Солярис» ехал 41-летний мужчина. По предварительным данным, при повороте налево он не занял на дороге крайнее левое положение. Из-за этого он столкнулся с попутным автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летней женщины.

- В результате происшествия женщина-водитель получила травмы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Она обратилась за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.

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