Автоледи пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону



Женщина-водитель получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове-на-Дону. Авария случилась на проспекте 40-летия Победы около 15 часов 20 августа.



За рулём «Хёндай Солярис» ехал 41-летний мужчина. По предварительным данным, при повороте налево он не занял на дороге крайнее левое положение. Из-за этого он столкнулся с попутным автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летней женщины.



- В результате происшествия женщина-водитель получила травмы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Она обратилась за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.