Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог 29 января.

Днем 54-летний автовладелец «ВАЗ 21103» проезжал Неклиновский район. По предварительной информации, водитель стал выезжать со второстепенной дороги. В это время по главной автодороге ехал 48-летний шофер фуры «Шакман». Владелец автомобиля не стал уступать проезд габаритному транспорту. В итоге участники дорожного движения столкнулись.

- Водитель «ВАЗ 21103» погиб на месте, его 50-летний пассажир получил телесные повреждения, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика