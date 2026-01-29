- Водитель «ВАЗ 21103» погиб на месте, его 50-летний пассажир получил телесные повреждения, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог 29 января.Днем 54-летний автовладелец «ВАЗ 21103» проезжал Неклиновский район. По предварительной информации, водитель стал выезжать со второстепенной дороги. В это время по главной автодороге ехал 48-летний шофер фуры «Шакман». Владелец автомобиля не стал уступать проезд габаритному транспорту. В итоге участники дорожного движения столкнулись.