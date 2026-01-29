Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
Под Таганрогом в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог 29 января.
Днем 54-летний автовладелец «ВАЗ 21103» проезжал Неклиновский район. По предварительной информации, водитель стал выезжать со второстепенной дороги. В это время по главной автодороге ехал 48-летний шофер фуры «Шакман». Владелец автомобиля не стал уступать проезд габаритному транспорту. В итоге участники дорожного движения столкнулись.