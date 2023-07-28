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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки
В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб водитель легковушки. Авария случилась днем 28 июля.

По предварительным данным, 67-летний водитель «ВАЗ-2115» ехал на 8-м километре автодороги. Он превысил скорость, не учел погодные условия и на полном ходу врезался в движущийся КамАЗ под управлением 32-летнего мужчины.

Удар был настолько сильным, что крышу отечественного авто буквально смяло.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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