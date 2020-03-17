В Ростовской области водитель легковушки наехал на лежащего на трассе мужчину



В Ростовской области на трассе случилось ДТП с участием пешехода. Авария произошла вечером 18 марта на трассе Семикаракорск - Титов - Потапов.



По предварительной информации, на 15-м километре автодороги 32-летний водитель «Хендай Акцент» не успел притормозить, когда заметил посреди проезжей части лежащего мужчину. В результате шофер наехал на него.



Пешеход был мертв.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, причину смерти 33-летнего мужчины устанавливают правоохранители.