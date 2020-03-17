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В Ростовской области водитель легковушки наехал на лежащего на трассе мужчину

В Ростовской области водитель легковушки наехал на лежащего на трассе мужчину
В Ростовской области на трассе случилось ДТП с участием пешехода. Авария произошла вечером 18 марта на трассе Семикаракорск - Титов - Потапов.

По предварительной информации, на 15-м километре автодороги 32-летний водитель «Хендай Акцент» не успел притормозить, когда заметил посреди проезжей части лежащего мужчину. В результате шофер наехал на него.

Пешеход был мертв.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, причину смерти 33-летнего мужчины устанавливают правоохранители.

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