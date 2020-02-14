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Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области

Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области
Ребёнок пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл в Новошахтинске около 16 часов 18 февраля.

По предварительным данным, на улице Короленко десятилетний мальчик переходил дорогу по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал 58-летний мужчина на «Тойоте». Он сбил ребёнка.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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