Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области



Ребёнок пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл в Новошахтинске около 16 часов 18 февраля.



По предварительным данным, на улице Короленко десятилетний мальчик переходил дорогу по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал 58-летний мужчина на «Тойоте». Он сбил ребёнка.



- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По данному факту правоохранители проводят проверку.