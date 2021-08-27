В Ростовской области водитель иномарки разбился насмерть, врезавшись в опору ЛЭП

В Ростовской области 39-летний мужчина на «Форде Фокусе» разбился насмерть, врезавшись в столб. Авария произошла в городе Шахты ночью 30 августа.По данным УГИБДД по Ростовской области, мужчина ехал на иномарке по улице Доронина. В районе дома № 3А он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Выжить у водителя не было шансов. Он скончался до приезда скорой помощи.Также в результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки - 39-летний мужчина и 35-летняя женщина. Они с травмами доставлены в больницу.