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В Ростовской области водитель иномарки разбился насмерть, врезавшись в опору ЛЭП

В Ростовской области водитель иномарки разбился насмерть, врезавшись в опору ЛЭП
В Ростовской области 39-летний мужчина на «Форде Фокусе» разбился насмерть, врезавшись в столб. Авария произошла в городе Шахты ночью 30 августа.

По данным УГИБДД по Ростовской области, мужчина ехал на иномарке по улице Доронина. В районе дома № 3А он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Выжить у водителя не было шансов. Он скончался до приезда скорой помощи.

Также в результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки - 39-летний мужчина и 35-летняя женщина. Они с травмами доставлены в больницу.

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