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В Ростовской области водитель грузовика пострадал, перевернувшись на заснеженной трассе

В Ростовской области водитель грузовика пострадал, перевернувшись на заснеженной трассе
Житель Ростовской области едва не погиб в ДТП на заснеженной трассе. Авария произошла на 79-м километре автодороги Миллерово – Вешенская утром 27 декабря.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Дюна» превысил скорость на заснеженной дороге. Машину занесло, и шофер не смог удержать управление. В итоге автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

- Водителя «Тойоты» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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