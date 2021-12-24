В Ростовской области водитель грузовика пострадал, перевернувшись на заснеженной трассе
Житель Ростовской области едва не погиб в ДТП на заснеженной трассе. Авария произошла на 79-м километре автодороги Миллерово – Вешенская утром 27 декабря.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Дюна» превысил скорость на заснеженной дороге. Машину занесло, и шофер не смог удержать управление. В итоге автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.
- Водителя «Тойоты» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего госпитализировали.