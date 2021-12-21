В Ростовской области 23-летний парень пострадал, вылетев на фургоне с трассы

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 23-летний парень оказался в больнице, попав в ДТП на фургоне. Авария произошла около полудня 22 декабря на трассе Волгодонск - Зимовники.По предварительным данным, молодой человек ехал в сторону Волгодонска на фургоне марки «Фольксваген Транспортер». Парень превысил скорость, что сыграло с ним злую шутку. На заснеженной и заледеневшей дороге сцепление колес с трассой оказалось плохим, поэтому машину стало водить из стороны в сторону. В итоге водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.- В результате аварии водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах в условиях плохой погоды. В гололед и снегопады риск возникновения ДТП увеличивается в разы.