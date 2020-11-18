В Ростовской области на заснеженной трассе водитель «ГАЗели» съехал в кювет

В донском регионе водитель грузовика съехал в кювет из-за засыпанной снегом дороги. Происшествие случилось около 2 часов 20 ноября на трассе А-21 Волгоград - Каменск.Мужчина ехал домой в Каменск по заснеженной дороге, когда «ГАЗель» стало заносить. На 235-м километре водитель потерял управление и съехал в кювет.- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В северных районах донского региона с 16 ноября прошли сильные снегопады. Трассы завалило снегом, что стало причиной многих ДТП. На следующий день зима пришла и в Ростов, по всему городу образовались многокилометровые пробки.