В Ростовской области иномарку отбросило в столб на заснеженной дороге

Фото: Газета Новость

В Ростовской области мужчина на иномарке врезался в столб. Авария произошла днем 22 декабря в поселке Шевыревка.Как сообщает местное издание «Новость», водитель «Фольксвагена» не смог удержать автомобиль на скользкой, занесенной снегом дороге. Машину стало кидать в стороны, после чего она врезалась в столб.К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Однако владельцу иномарки придется потратиться на ремонт. У машины буквально снесло переднюю часть: отлетел бампер, помят капот.