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В Ростовской области иномарку отбросило в столб на заснеженной дороге

В Ростовской области иномарку отбросило в столб на заснеженной дороге

В Ростовской области мужчина на иномарке врезался в столб. Авария произошла днем 22 декабря в поселке Шевыревка.

Как сообщает местное издание «Новость», водитель «Фольксвагена» не смог удержать автомобиль на скользкой, занесенной снегом дороге. Машину стало кидать в стороны, после чего она врезалась в столб.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Однако владельцу иномарки придется потратиться на ремонт. У машины буквально снесло переднюю часть: отлетел бампер, помят капот.
Фото: Газета Новость
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