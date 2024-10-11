В Ростовской области водитель грузовика насмерть сбил мужчина на трассе М-4
В Ростовской области водитель грузовика «Даф» насмерть сбил мужчину на трассе М-4 «Дон». Происшествие случилось 11 октября на территории Красносулинского района.
Около 20:00 дальнобойщик ехал в сторону Ростова-на-Дону. Неподалеку от хутора Холодный Плес автомагистраль попытался перебежать 52-летний мужчина. Водитель не успел остановиться и снес пешехода.
— От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой, — сообщили в донском УГИБДД.