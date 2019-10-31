В Таганроге водитель большегруза наехал на женщину



В Таганроге водитель большегруза наехал на пожилую женщину. Авария случилась на улице Ломоносова 1 ноября.



По предварительным данным, пенсионерка была на дороге почти в 20 километрах от перехода. Водитель автомобиля «Вольво» не заметил пешехода и продолжил движение. В результате грузовик передним колесом наехал на женщину. Очевидцы рассказывают, что она получила тяжелые увечья и скончалась на месте.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.