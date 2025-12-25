В Ростовской области составили план борьбы с возможными авариями в энергосистеме зимой
В Ростовской области приняли план устранения аварий в энергосистеме, возникающих в связи с зимними погодными условиями. План согласовали на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения.
Ключевая функция плана — координация работы аварийных бригад и служб. Теперь прописан сценарий взаимодействия сетевых компаний, ремонтных бригад и власти в экстренных ситуациях.
Аварии могут вызвать снегопад, ураганный ветер, град, гололед, обледенения на электросетях.