В Ростовской области составили план борьбы с возможными авариями в энергосистеме зимой

В Ростовской области приняли план устранения аварий в энергосистеме, возникающих в связи с зимними погодными условиями. План согласовали на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения.

Ключевая функция плана — координация работы аварийных бригад и служб. Теперь прописан сценарий взаимодействия сетевых компаний, ремонтных бригад и власти в экстренных ситуациях.

Аварии могут вызвать снегопад, ураганный ветер, град, гололед, обледенения на электросетях.
