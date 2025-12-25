В Ростовской области вынесли приговор по убийству 12-летней давности

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который скрывался от правосудия целых 12 лет после убийства. Процесс состоялся в Чертковском районном суде 16 декабря.Речь идет об убийстве, которое случилось 28 апреля 2013 года. В селе Осиково вспыхнул конфликт между двумя жителями района. В результате Роман Т. бросился на оппонента и забил его до смерти руками и ногами. Как установило следствие позже, парень упал на землю, а Роман продолжал наносить удары уже лежащему человеку.Увидев, что тот не подает признаков жизни, Роман бросился бежать. Испугавшись последствий, мужчина залег на дно. Скрываться от правосудия ему удавалось 12 лет, пока его не рассекретили.Учитывая характер, общественную опасность преступления и личность подсудимого, его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.