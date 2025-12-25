Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пенсионер погиб при пожаре из-за печи в Ростовской области

Пенсионер погиб при пожаре из-за печи в Ростовской области
Пенсионер погиб при пожаре из-за печи в Ростовской области. Происшествие случилось в поселке Вороново Целинского района 24 декабря.

Пламя охватило частный дом на улице Школьной. Огонь стал распространяться стремительно. Вскоре мощное зарево заметили жители. Они вызвали спасателей.

- Пожар на площади 64 квадратных метров тушили шесть специалистов с помощью двух единиц пожарной техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.


При тушении возгорания пожарные обнаружили тело пожилого мужчины. В происшествии погиб 70-летний хозяин дома.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации печи на твердом топливе.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.