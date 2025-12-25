- Пожар на площади 64 квадратных метров тушили шесть специалистов с помощью двух единиц пожарной техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пенсионер погиб при пожаре из-за печи в Ростовской области. Происшествие случилось в поселке Вороново Целинского района 24 декабря.Пламя охватило частный дом на улице Школьной. Огонь стал распространяться стремительно. Вскоре мощное зарево заметили жители. Они вызвали спасателей.При тушении возгорания пожарные обнаружили тело пожилого мужчины. В происшествии погиб 70-летний хозяин дома.В ведомстве уточнили, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации печи на твердом топливе.