Трупы пенсионера и его жены нашли в Ростовской области

Трупы пенсионера и его жены нашли в Ростовской области. Их тела были обнаружены в Волгодонском районе 25 декабря.

Возможно, из-за сообщения соседей, экстренные службы решили организовать проверку одного из домов в станице Романовской. Жителей могла обеспокоить потеря связи с хозяевами дома. По итогу осмотра территории в сарае нашли мертвого дедушку. Источник редакции DonDay уточнил, труп пожилого мужчины имел признаки удушения. А в доме нашли бездыханное тело супруги. Она умерла по естественным причинам.

- Пенсионерка болела и нуждалась в уходе. Супруг мог умереть раньше нее. Оставшись без помощи, она могла не иметь возможности есть и пить. В результате пожилая женщина скончалась, - сообщает источник.


Специалисты выясняют, когда наступила смерть супругов и что послужило ее причиной.
