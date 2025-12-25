- Пенсионерка болела и нуждалась в уходе. Супруг мог умереть раньше нее. Оставшись без помощи, она могла не иметь возможности есть и пить. В результате пожилая женщина скончалась, - сообщает источник.

Трупы пенсионера и его жены нашли в Ростовской области. Их тела были обнаружены в Волгодонском районе 25 декабря.Возможно, из-за сообщения соседей, экстренные службы решили организовать проверку одного из домов в станице Романовской. Жителей могла обеспокоить потеря связи с хозяевами дома. По итогу осмотра территории в сарае нашли мертвого дедушку. Источник редакции DonDay уточнил, труп пожилого мужчины имел признаки удушения. А в доме нашли бездыханное тело супруги. Она умерла по естественным причинам.Специалисты выясняют, когда наступила смерть супругов и что послужило ее причиной.