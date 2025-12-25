Трупы пенсионера и его жены нашли в Ростовской области
Трупы пенсионера и его жены нашли в Ростовской области. Их тела были обнаружены в Волгодонском районе 25 декабря.
Возможно, из-за сообщения соседей, экстренные службы решили организовать проверку одного из домов в станице Романовской. Жителей могла обеспокоить потеря связи с хозяевами дома. По итогу осмотра территории в сарае нашли мертвого дедушку. Источник редакции DonDay уточнил, труп пожилого мужчины имел признаки удушения. А в доме нашли бездыханное тело супруги. Она умерла по естественным причинам.
Специалисты выясняют, когда наступила смерть супругов и что послужило ее причиной.