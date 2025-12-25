Новости
В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 25 декабря

В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 25 декабря. Уведомление от РСЧС поступило примерно в 21:00.

Жителям региона были даны рекомендации уйти с улицы, зайти в помещения и отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
