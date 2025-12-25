Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области ущерб от ландшафтных пожаров превысил 20 миллионов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по региону Николай Чубучной.В пожароопасный сезон в области произошло 23 крупных пожара сухой растительности. Эти крупные пожары нанесли значительный материальный ущерб на сумму свыше 23 млн рублей. Огонь уничтожил 57 объектов, включая частные дома, постройки СНТ и три автомобиля.Однако, по сравнению с прошлым годом, количество ландшафтных пожаров уменьшилось, а площади, охваченные огнем, сократились на 58%. Этому способствовали профилактические мероприятия, проведенные спасателями.