В Ростовской области ущерб от ландшафтных пожаров превысил 20 миллионов рублей

В Ростовской области ущерб от ландшафтных пожаров превысил 20 миллионов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по региону Николай Чубучной.

В пожароопасный сезон в области произошло 23 крупных пожара сухой растительности. Эти крупные пожары нанесли значительный материальный ущерб на сумму свыше 23 млн рублей. Огонь уничтожил 57 объектов, включая частные дома, постройки СНТ и три автомобиля.

Однако, по сравнению с прошлым годом, количество ландшафтных пожаров уменьшилось, а площади, охваченные огнем, сократились на 58%. Этому способствовали профилактические мероприятия, проведенные спасателями.
Фото: ГУ МЧС РО
