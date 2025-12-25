Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в 2025 году на 24% уменьшилось число утонувших

В Ростовской области в 2025 году на 24% уменьшилось число утонувших
В Ростовской области в 2025 году на 24% уменьшилось число утонувших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по региону Николай Чубучный.

По словам врио главы, за текущий год на реках и водоемах погибли 64 человека, тогда как в прошлом году за аналогичный период утонули 84 человека. Число происшествий на водных объектах снизилось на 25%.

Зимой спасатели проводят профилактические беседы с родителями подростков и самими школьниками, предупреждая об опасности выхода на неокрепший лед. Также памятки раздаются любителям зимней рыбалки.
Фото: МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.