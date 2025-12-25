Фото: МЧС РО

В Ростовской области в 2025 году на 24% уменьшилось число утонувших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по региону Николай Чубучный.По словам врио главы, за текущий год на реках и водоемах погибли 64 человека, тогда как в прошлом году за аналогичный период утонули 84 человека. Число происшествий на водных объектах снизилось на 25%.Зимой спасатели проводят профилактические беседы с родителями подростков и самими школьниками, предупреждая об опасности выхода на неокрепший лед. Также памятки раздаются любителям зимней рыбалки.