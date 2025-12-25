Дома с семьей: Гандболистки "Ростов-Дона" рассказали о планах на Новогодние праздники

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» триумфально завершил первую половину российского первенства сезона 2025/26, не потерпев ни одного проигрыша. В 15-ти матчах донские спортсменки одерживали верх над противниками, демонстрируя результативную игру. Финальная победа в этом отрезке была зафиксирована 24 декабря.На пресс-конференции Алина Кишко поделилась информацией о новогодних планах коллектива.-Мы отправимся к родным праздновать Новый год, как и все, в кругу семьи, - прокомментировала Кишко.Стоит упомянуть, что продолжительные каникулы у гандболисток не запланированы. Уже со 2 января команда приступит к тренировочному процессу.В настоящее время ростовчанки лидирует в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.