Дома с семьей: Гандболистки "Ростов-Дона" рассказали о планах на Новогодние праздники
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» триумфально завершил первую половину российского первенства сезона 2025/26, не потерпев ни одного проигрыша. В 15-ти матчах донские спортсменки одерживали верх над противниками, демонстрируя результативную игру. Финальная победа в этом отрезке была зафиксирована 24 декабря.
На пресс-конференции Алина Кишко поделилась информацией о новогодних планах коллектива.
-Мы отправимся к родным праздновать Новый год, как и все, в кругу семьи, - прокомментировала Кишко.
Стоит упомянуть, что продолжительные каникулы у гандболисток не запланированы. Уже со 2 января команда приступит к тренировочному процессу.
В настоящее время ростовчанки лидирует в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.