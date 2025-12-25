Новости
Движение тяжелого транспорта по Александровскому мосту в Ростове ограничат с 17 января

С 17 января 2026 года в Ростове-на-Дону вводятся ограничения на движение тяжеловесного транспорта по Александровскому мосту, расположенному на улице Сарьяна (виадук через реку Кизитеринка). Об этом сообщает Департамент автодорог и организации дорожного движения города.

Согласно официальному заявлению, проезд будет запрещен для транспортных средств, чья общая фактическая масса превышает 26 тонн. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и сохранности мостовой конструкции.

- В рамках мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений с 17.01.2026 вводится ограничение на движение транспортных средств, общая фактическая масса которых больше 26 тонн по сооружению «Виадук по ул. Сарьяна через р. Кизитеринка» (Александровский мост), - говорится в сообщении департамента.
Фото: Donday
