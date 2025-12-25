Движение тяжелого транспорта по Александровскому мосту в Ростове ограничат с 17 января
С 17 января 2026 года в Ростове-на-Дону вводятся ограничения на движение тяжеловесного транспорта по Александровскому мосту, расположенному на улице Сарьяна (виадук через реку Кизитеринка). Об этом сообщает Департамент автодорог и организации дорожного движения города.
Согласно официальному заявлению, проезд будет запрещен для транспортных средств, чья общая фактическая масса превышает 26 тонн. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и сохранности мостовой конструкции.