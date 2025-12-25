Фото: соцсети

В Ростовской области в зарослях камыша обнаружили тело охотника. Происшествие случилось 25 декабря в Донецке.Сергей С. отправился на охоту. К наступлению утра 25 декабря он так и не вернулся домой. Его супруга и дочь сразу же забили тревогу и разместили ориентировку в социальных сетях. К поискам подключились более чем 200 человек. На помощь также прибыли охотники из Каменского района.К 10:00 утра тело мужчины было найдено в камышах. По информации от источника DonDay, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.