- Одновременно на автодороге М-4 «Дон» продолжаются ремонтные работы, в связи с чем движение транспорта по-прежнему затруднено, - сообщили в ведомстве.

Фото: Яндекс Карты

Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Ростовской области.От хутора Калиновка до Каменска-Шахтинского произошло целых три дорожных аварии. К счастью, никто из людей не пострадал. В скором времени транспортные средства с механическими повреждениями убрали с трассы.﻿На место направленный дополнительные машины ДПС. Их привлекли для обеспечения безопасности и стабилизации дорожной обстановкиНапомним, вечером 25 декабря на федеральной трассе возникла многокилометровая пробка. Ее протяженность составила 18 километров. Чтобы избежать увеличения затора автовладельцам были предложены объездные пути.