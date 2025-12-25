Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП

Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП
Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Ростовской области.

От хутора Калиновка до Каменска-Шахтинского произошло целых три дорожных аварии. К счастью, никто из людей не пострадал. В скором времени транспортные средства с механическими повреждениями убрали с трассы.

- Одновременно на автодороге М-4 «Дон» продолжаются ремонтные работы, в связи с чем движение транспорта по-прежнему затруднено, - сообщили в ведомстве.


﻿На место направленный дополнительные машины ДПС. Их привлекли для обеспечения безопасности и стабилизации дорожной обстановки

Напомним, вечером 25 декабря на федеральной трассе возникла многокилометровая пробка. Ее протяженность составила 18 километров. Чтобы избежать увеличения затора автовладельцам были предложены объездные пути.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.