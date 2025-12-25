Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП
Причиной огромной пробки на автодороге М-4 «Дон» стало массовое ДТП. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Ростовской области.
От хутора Калиновка до Каменска-Шахтинского произошло целых три дорожных аварии. К счастью, никто из людей не пострадал. В скором времени транспортные средства с механическими повреждениями убрали с трассы.
На место направленный дополнительные машины ДПС. Их привлекли для обеспечения безопасности и стабилизации дорожной обстановки
Напомним, вечером 25 декабря на федеральной трассе возникла многокилометровая пробка. Ее протяженность составила 18 километров. Чтобы избежать увеличения затора автовладельцам были предложены объездные пути.