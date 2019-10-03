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В Ростовской области в заброшенном доме нашли двух пропавших школьников

В Ростовской области в заброшенном доме нашли двух пропавших школьников
В Ростовской области нашли двух пропавших школьников. Ребята ушли в школу, но до образовательного учреждения так и не дошли.

Обеспокоенная бабушка пропавших ребят обратилась за помощью в полицию с просьбой найти мальчиков. Правоохранители опросили их друзей и прочесали окрестности.

Оказалось, что все это время ребята прятались в заброшенном доме.

В полиции с подростками провели беседу и отправили домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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