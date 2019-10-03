В Ростовской области в заброшенном доме нашли двух пропавших школьников



В Ростовской области нашли двух пропавших школьников. Ребята ушли в школу, но до образовательного учреждения так и не дошли.



Обеспокоенная бабушка пропавших ребят обратилась за помощью в полицию с просьбой найти мальчиков. Правоохранители опросили их друзей и прочесали окрестности.



Оказалось, что все это время ребята прятались в заброшенном доме.



В полиции с подростками провели беседу и отправили домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.