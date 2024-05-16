В Ростовской области в страшном ДТП с «перевертышем» погибли три человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе Элиста — Зимовники произошло жуткое ДТП с «перевертышем», в результате которого погибли три человека. 16 мая в районе города Элисты произошла страшная авария.Грузовой автомобиль «ГАЗель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2108». После столкновения грузовик перевернулся и вылетел в кювет.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель и пассажир «ГАЗели», а также пассажир ВАЗа погибли на месте. 37-летний водитель ВАЗа и его двое попутчиков, включая пятилетнего ребенка, были доставлены в больницу.