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В Ростовской области в страшном ДТП с «перевертышем» погибли три человека

В Ростовской области в страшном ДТП с «перевертышем» погибли три человека
В Ростовской области на трассе Элиста — Зимовники произошло жуткое ДТП с «перевертышем», в результате которого погибли три человека. 16 мая в районе города Элисты произошла страшная авария.

Грузовой автомобиль «ГАЗель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2108». После столкновения грузовик перевернулся и вылетел в кювет.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель и пассажир «ГАЗели», а также пассажир ВАЗа погибли на месте. 37-летний водитель ВАЗа и его двое попутчиков, включая пятилетнего ребенка, были доставлены в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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