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В Ростовской области в пятиэтажке взорвался бытовой газ

В Ростовской области в пятиэтажке взорвался бытовой газ

В Ростовской области в одном из многоэтажных жилых зданий произошел взрыв газа. ЧП случилось в ночь на 14 февраля на улице Спортивной в Каменске-Шахтинском.

Жители дома №39 проснулись от громких звуков, а у некоторых из них выбило стекла в окнах.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, который находился в помещениях дома.

Согласно свидетельствам очевидцев, никто не пострадал в результате происшествия.

На данный момент официальных заявлений по поводу случившегося инцидента не поступало.
Фото: соцсети
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