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В поселке в Ростовской области произошел взрыв бытового газа

В поселке в Ростовской области произошел взрыв бытового газа
Бытовой газ взорвался в одном из поселков Красносулинского района Ростовской области. ЧП случилось ранним утром в хуторе Малоканском.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы.

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