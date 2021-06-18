В Ростовской области в ДТП с участием «семёрки» пострадала 30-летняя женщина

В Волгодонске при аварии пострадала 30-летняя женщина. ДТП произошло в ночь на 21 июня.По предварительным данным, 23-летний парень на «Хендай Солярис» выезжал на главную дорогу со второстепенной. Не заметив «ВАЗ-21074», юноша въехал отечественному авто в бок. В результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка «семёрки».Как отмечают в УГИБДД по Ростовской области, женщина отправилась в больницу самостоятельно. Однако врачи не стали её госпитализировать и отправили лечиться домой.Информация о состоянии водителей не уточняется.