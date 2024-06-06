В Ростовской области в ДТП с самосвалом пострадал ребенок
В Ростовской области в ДТП с самосвалом пострадал 9-летний мальчик. Происшествие случилось на трассе Волгодонск – Зимовники 5 июня.
Около 14 часов дня по дороге ехал 42-летний водитель грузовика MAN TGX с полуприцепом-самосвалом. Впереди него двигался автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 48-летнего водителя. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.
По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП травмы получил 9-летний пассажир ВАЗа. Ребенка госпитализировали.