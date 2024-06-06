Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с самосвалом пострадал ребенок

В Ростовской области в ДТП с самосвалом пострадал ребенок
В Ростовской области в ДТП с самосвалом пострадал 9-летний мальчик. Происшествие случилось на трассе Волгодонск – Зимовники 5 июня.

Около 14 часов дня по дороге ехал 42-летний водитель грузовика MAN TGX с полуприцепом-самосвалом. Впереди него двигался автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 48-летнего водителя. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП травмы получил 9-летний пассажир ВАЗа. Ребенка госпитализировали.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.