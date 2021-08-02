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На Дону школьник-мотоциклист пострадал в аварии с самосвалом

На Дону школьник-мотоциклист пострадал в аварии с самосвалом
В Ростовской области 12-летний мальчик на мотоцикле врезался в самосвал. Авария произошла днем 4 августа в Кашарском районе.

По предварительным данным, школьник сел за руль незарегистрированного мототранспорта «Racer RC 250». Он ехал по проселочной грунтовой дороге слобода Кашары - село Верхнекалиновка. Навстречу подростку направлялся самосвал «ГАЗ-3507». 34-летний водитель машины пытался избежать аварии. Он начал съезжать с дороги вправо, но мотоциклист на скорости врезался в бампер. От сильного удара юный байкер упал, приземлившись в нескольких метрах от мотоцикла.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП 12-летний школьник получил травмы. На его отца составили протокол по административной статье за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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