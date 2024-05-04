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В Новочеркасске в ДТП с самосвалом 49-летний автомобилист получил травмы

В Новочеркасске в ДТП с самосвалом 49-летний автомобилист получил травмы
В Новочеркасске в ДТП с самосвалом 49-летний автомобилист получил травмы. Происшествие случилось 3 мая на улице Пушкинской, 111.

Примерно в 13:30 по улице Троицкой двигался мужчина за рулем машины марки «ВА3-21112». По предварительным данным, он выехал на перекресток и не стал уступать дорогу самосвалу SHACMAN SX33186T366, которым управлял 35-летний мужчина. Водитель большегруза не смог вовремя затормозить и врезался в бок легковушки.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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