Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске в ДТП с самосвалом 49-летний автомобилист получил травмы. Происшествие случилось 3 мая на улице Пушкинской, 111.Примерно в 13:30 по улице Троицкой двигался мужчина за рулем машины марки «ВА3-21112». По предварительным данным, он выехал на перекресток и не стал уступать дорогу самосвалу SHACMAN SX33186T366, которым управлял 35-летний мужчина. Водитель большегруза не смог вовремя затормозить и врезался в бок легковушки.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу.