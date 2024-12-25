В Ростовской области в ДТП с «КАМАЗом» пострадали двое мужчин

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске легковушка вылетела на встречку и врезалась в снегоуборочную машину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Авария случилась утром 25 декабря рядом с домом №3. Водитель автомобиля «Митсубиси» превысил скорость на Романовском шоссе. В какой-то момент машину начало заносить, и она выехала на встречную полосу.Не сумев справиться с управлением, 36-летний водитель и его 37-летний пассажир столкнулись с грузовиком «КАМАЗ». От удара «Митсубиси» превратилась в груду металлолома.В результате аварии водитель и его пассажир были госпитализированы. Водитель грузовика не получил травм.