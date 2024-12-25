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В Ростовской области в ДТП с «КАМАЗом» пострадали двое мужчин

В Ростовской области в ДТП с «КАМАЗом» пострадали двое мужчин
В Волгодонске легковушка вылетела на встречку и врезалась в снегоуборочную машину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. 

Авария случилась утром 25 декабря рядом с домом №3. Водитель автомобиля «Митсубиси» превысил скорость на Романовском шоссе. В какой-то момент машину начало заносить, и она выехала на встречную полосу.

Не сумев справиться с управлением, 36-летний водитель и его 37-летний пассажир столкнулись с грузовиком «КАМАЗ». От удара «Митсубиси» превратилась в груду металлолома.

В результате аварии водитель и его пассажир были госпитализированы. Водитель грузовика не получил травм. 
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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