На трассе в Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

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На трассе Шахты – Цимлянск в ДТП погибли два человека. Авария случилась 13 июня около 14:00.По предварительным данным, мужчина на «Хендай Акценте» двигался на 63-м километре автодороги. В какой-то момент он превысил скорость, чтобы обогнать попутную машину, и вылетел на «встречку». На полном ходу легковушка врезалась в грузовик «МАН», которым управлял 50-летний мужчина.От сильного удара легковушка буквально превратилась в груду металлолома.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии погиб 38-летний водитель «Хендай Акцента» и его 44-летний пассажир. Обстоятельства случившегося устанавливают.