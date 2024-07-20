Фото: УГИБДД по Ростовской области

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком КамАЗ в Волгодонске Ростовской области. Авария произошла 19 июля.По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу. Затем легковушка столкнулся с грузовиком "КамАЗ-53212" под управлением 64-летнего водителя. От удара автомобиль превратился в груду металлолома.- В результате аварии погибли водитель «Лады» и три пассажира, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В прокуратуре сообщили, что по факту аварии ведется расследование.