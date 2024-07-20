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Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком КамАЗ в Волгодонске Ростовской области

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком КамАЗ в Волгодонске Ростовской области
Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком КамАЗ в Волгодонске Ростовской области. Авария произошла 19 июля.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу. Затем легковушка столкнулся с грузовиком "КамАЗ-53212" под управлением 64-летнего водителя. От удара автомобиль превратился в груду металлолома.

- В результате аварии погибли водитель «Лады» и три пассажира, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В прокуратуре сообщили, что по факту аварии ведется расследование.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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