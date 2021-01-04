В Ростовской области в ДТП с фургоном пострадали два подростка

В Ростовской области два подростка пострадали в ДТП внедорожника с фургоном. Происшествие случилось днем 8 января в районе 978-го километра трассы М4-Дон.По предварительной информации, 45-летний водитель «Тойота Ленд Крузер» влетел в ехавший перед ним фургон «Ивеко». От столкновения внедорожник съехал на обочину и влетел в деревья. Четверо пассажиров «Тойоты» пострадали от сильного удара.- В результате аварии 16-летний парень и 17-летняя девушка были госпитализированы с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 18-летнему парню и 45-летней женщине госпитализация не понадобилась.