Под Ростовом водитель фуры влетел в легковушку: двое пострадали

Два человека пострадали в аварии с фурой и легковушкой под Ростовом. ДТП произошло около 7 утра 23 ноября.По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «МАН» ехал в Батайск. Мужчина попытался перестроиться, но не рассчитал свои силы и влетел в «ВАЗ-211540». Машиной управлял 41-летний мужчина. От удара легковушку выкинуло на ограждения.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали 27-и и 49-летний пассажиры ВАЗа. С травмами их доставили в больницу.