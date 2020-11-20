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Под Ростовом водитель фуры влетел в легковушку: двое пострадали

Под Ростовом водитель фуры влетел в легковушку: двое пострадали
Два человека пострадали в аварии с фурой и легковушкой под Ростовом. ДТП произошло около 7 утра 23 ноября.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «МАН» ехал в Батайск. Мужчина попытался перестроиться, но не рассчитал свои силы и влетел в «ВАЗ-211540». Машиной управлял 41-летний мужчина. От удара легковушку выкинуло на ограждения.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали 27-и и 49-летний пассажиры ВАЗа. С травмами их доставили в больницу.

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