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В Ростовской области годовалый малыш и двое взрослых пострадали в ДТП

В Ростовской области годовалый малыш и двое взрослых пострадали в ДТП
В Каменском районе на трассе М-4 «Дон» в ДТП с легковушкой пострадали годовалый малыш и двое взрослых. ДТП случилось 23 января около 01:00.

По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Фольксвагене Гольф» двигался в районе хутора Сибилев. В какой-то момент транспорт съехал с дороги и вылетел в кювет.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали водитель, годовалый малыш и 24-летний пассажир транспорта, которые находились в салоне авто. Их с травмами доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru
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