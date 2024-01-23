В Ростовской области годовалый малыш и двое взрослых пострадали в ДТП

Фото: Rostov.ru

В Каменском районе на трассе М-4 «Дон» в ДТП с легковушкой пострадали годовалый малыш и двое взрослых. ДТП случилось 23 января около 01:00.По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Фольксвагене Гольф» двигался в районе хутора Сибилев. В какой-то момент транспорт съехал с дороги и вылетел в кювет.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали водитель, годовалый малыш и 24-летний пассажир транспорта, которые находились в салоне авто. Их с травмами доставили в больницу.