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В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина
В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина. Происшествие случилось 8 августа около 15:00.

По автодороге Ростов-на-Дону – Сальск двигался 47-летний мужчина за рулем КамАЗа. Предварительно, он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем марки «Форд Транзит».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мужчина – пассажир микроавтобуса. Кроме того, пострадал 41-летний водитель «Форда». Его отвезли в медучреждение.
Фото: Ростов ру
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