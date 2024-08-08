Фото: Ростов ру

В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина. Происшествие случилось 8 августа около 15:00.По автодороге Ростов-на-Дону – Сальск двигался 47-летний мужчина за рулем КамАЗа. Предварительно, он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем марки «Форд Транзит».В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мужчина – пассажир микроавтобуса. Кроме того, пострадал 41-летний водитель «Форда». Его отвезли в медучреждение.