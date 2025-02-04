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В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека

В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека
В Ростовской области в результате аварии пострадали четыре человека. ДТП случилось 4 февраля на трассе Азов – Староминская.

По предварительным данным, около 8:35 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» потерял контроль над машиной на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с «ГАЗелью Некст», а затем в «ГАЗель» врезался водитель грузовика «Ивеко», двигавшийся следом.

В ГИБДД Ростовской области сообщили, что четыре пассажира отечественной легковушки получили травмы и были госпитализированы.
Фото: ГАИ РО
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