В Ростовской области в аварии погибли два пешехода

фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Миллерово Ростовской области два пешехода попали под колеса автомобиля и погибли. ДТП случилось 30 июня на улице Интернационала, 32.По предварительным данным, «Хендай» под управлением 23-летнего парня двигался по дороге около 23:30. В районе перекрестка водитель продолжил движение. Неожиданно на проезжую часть выбежали два человека. Они хотели перебежать дорогу на красный свет.Молодой человек не успел затормозить и сбил 65-летнего и 46-летнего пешеходов.Как сообщают в региональном УГИБДД, от полученных травм жители области скончались.