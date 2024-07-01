Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в аварии погибли два пешехода

В Ростовской области в аварии погибли два пешехода
В городе Миллерово Ростовской области два пешехода попали под колеса автомобиля и погибли. ДТП случилось 30 июня на улице Интернационала, 32.

По предварительным данным, «Хендай» под управлением 23-летнего парня двигался по дороге около 23:30. В районе перекрестка водитель продолжил движение. Неожиданно на проезжую часть выбежали два человека. Они хотели перебежать дорогу на красный свет.

Молодой человек не успел затормозить и сбил 65-летнего и 46-летнего пешеходов.

Как сообщают в региональном УГИБДД, от полученных травм жители области скончались.
фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.