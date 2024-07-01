В Ростовской области в аварии погибли два пешехода
В городе Миллерово Ростовской области два пешехода попали под колеса автомобиля и погибли. ДТП случилось 30 июня на улице Интернационала, 32.
По предварительным данным, «Хендай» под управлением 23-летнего парня двигался по дороге около 23:30. В районе перекрестка водитель продолжил движение. Неожиданно на проезжую часть выбежали два человека. Они хотели перебежать дорогу на красный свет.
Молодой человек не успел затормозить и сбил 65-летнего и 46-летнего пешеходов.
Как сообщают в региональном УГИБДД, от полученных травм жители области скончались.