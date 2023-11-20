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В Новочеркасске водитель «Фольксвагена» сбил 43-летнего пешехода

В Новочеркасске водитель «Фольксвагена» сбил 43-летнего пешехода
В Новочеркасске Ростовской области 43-летний мужчина попал под колеса легковушки. Авария случилась 19 ноября около 19:20.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Фольксвагена Джетта» двигался по переулку Магнитному. В районе дома № 10 проезжую часть в неустановленном месте переходил 43-летний мужчина. Водитель не успел притормозить и на полном ходу сбил пешехода.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии местный житель получил травмы. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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