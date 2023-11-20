В Новочеркасске водитель «Фольксвагена» сбил 43-летнего пешехода

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске Ростовской области 43-летний мужчина попал под колеса легковушки. Авария случилась 19 ноября около 19:20.По предварительным данным, 35-летний водитель «Фольксвагена Джетта» двигался по переулку Магнитному. В районе дома № 10 проезжую часть в неустановленном месте переходил 43-летний мужчина. Водитель не успел притормозить и на полном ходу сбил пешехода.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии местный житель получил травмы. Его доставили в больницу.