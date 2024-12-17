Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в аварии погиб 27-летний парень

В Ростовской области в аварии погиб 27-летний парень
В Ростовской области в страшной аварии погиб 27-летний парень. Как сообщил в Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 декабря в городе Шахты на проспекте Победы Революции коло дома №196.

Согласно предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем «Грейт Вол» выехал на встречную полосу движения. Мужчина сильно превысил допустимую скорость, из-за чего машину занесло. В результате этого «Грейт» на полном ходу врезался в «БМВ».

В ГАИ сообщили, что в результате аварии смертельные травмы получил 27-летний водитель «БМВ».
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.