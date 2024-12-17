В Ростовской области в аварии погиб 27-летний парень

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в страшной аварии погиб 27-летний парень. Как сообщил в Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 декабря в городе Шахты на проспекте Победы Революции коло дома №196.Согласно предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем «Грейт Вол» выехал на встречную полосу движения. Мужчина сильно превысил допустимую скорость, из-за чего машину занесло. В результате этого «Грейт» на полном ходу врезался в «БМВ».В ГАИ сообщили, что в результате аварии смертельные травмы получил 27-летний водитель «БМВ».